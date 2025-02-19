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В Азербайджане обсуждено влияние инновационных и цифровых стратегий на экономические процессы

В Азербайджане обсуждено влияние инновационных и цифровых стратегий на экономические процессы В Министерстве экономики Азербайджана обсудили с Boston Consulting Group влияние стратегий, стимулирующих инновации и цифровые решения, на экономические процессы.
ИКТ
19 февраля 2025 г. 18:38
В Азербайджане обсуждено влияние инновационных и цифровых стратегий на экономические процессы

В Министерстве экономики Азербайджана обсудили с Boston Consulting Group влияние стратегий, стимулирующих инновации и цифровые решения, на экономические процессы.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с управляющим директором и генеральным партнером Boston Consulting Group (BCG), председателем института BCG Henderson Мартином Ривзом.

На встрече была представлена информация о реализуемых мерах по поддержке инициатив, стимулирующих цифровую трансформацию и инновационное мышление, объединению государственного и частного секторов, а также формированию экосистемы.

Обсуждались влияние стратегий по инновациям и цифровым решениям на экономические процессы, оценка потенциала Азербайджана в контексте диверсификации мировой торговли, перспективы сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda innovasiya və rəqəmsal strategiyaların iqtisadi proseslərə təsirləri müzakirə olunub

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