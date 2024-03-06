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В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт 13 тыс. граждан

В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт 13 тыс. граждан
ИКТ
6 марта 2024 г. 17:34
В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт 13 тыс. граждан

В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт около 13 тыс. граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

"Служба электронной безопасности обнаружила базу данных карт 13 тыс. клиентов различных банков, ставших жертвами киберпреступников за минувшие два месяца. Данные будут переданы профильному ведомству для информирования пострадавших граждан", - заявили в министерстве.

Пользователям социальных сетей рекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться личными данными, а информацию об акциях и кампаниях тех или иных банков уточнять у самих банков.

Гражданам, столкнувшимся с подобными ситуациями, рекомендовали обращаться в Службу электронной безопасности по телефону "1654" или по электронной почте [email protected].

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 13 000-ə yaxın vətəndaşın oğurlanmış kart məlumatları aşkarlanıb

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