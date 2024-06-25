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В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 28%

В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 28% В январе-мае текущего года в Азербайджане стоимость международных почтовых отправлений составила 27 млн 408 тыс. долларов США, а объем - 110 тонн.
ИКТ
25 июня 2024 г. 11:20
В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 28%

В январе-мае текущего года в Азербайджане стоимость международных почтовых отправлений составила 27 млн 408 тыс. долларов США, а объем - 110 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 35% и 28,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев в Азербайджан из зарубежных стран ввезено 107 тонн почтовых отправлений на сумму 26 млн 18 тыс. долларов США, что соответственно на 28% и 35,7% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период из Азербайджана экспортировано 2,6 тонны почтовых отправлений на сумму 1 млн 390 тыс. долларов США, что соответственно на 60,7% и 22,6% меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 28 % azalıb

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