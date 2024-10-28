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В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 13%

В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 13% В январе-сентябре текущего года в Азербайджане стоимость международных почтовых отправлений составила 53 млн 142,87 тыс. долларов США, а объем - 209,76 тонны
ИКТ
28 октября 2024 г. 14:51
В Азербайджане объем международных почтовых отправлений снизился на 13%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане стоимость международных почтовых отправлений составила 53 млн 142,87 тыс. долларов США, а объем - 209,76 тонны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 11% и 13% меньше аналогичного периода 2023 года.

За 9 месяцев в Азербайджан из зарубежных стран ввезено 204,94 тонны почты на сумму 50 млн 835,91 тыс. долларов США, что соответственно на 12,4% и 11% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период из Азербайджана экспортировано 4,82 тонны почтовых отправлений на сумму 2 млн 306,96 тыс. долларов США, что на 31,1% и 11% меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 13 % azalıb

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