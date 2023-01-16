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В Азербайджане откроется школа стартапов

В Азербайджане откроется школа стартапов В этом году в Азербайджане планируется открыть школу стартапов (StartUp School).
ИКТ
16 января 2023 г. 16:39
В Азербайджане откроется школа стартапов

В этом году в Азербайджане планируется открыть школу стартапов (StartUp School).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2022 год.

"В прошлом году наш портал enterpriseazerbaijan.com подписал меморандум о взаимопонимании с Университетом Невады в США. StartUp Scholl начнет свою деятельность именно в рамках этого документа и при поддержке Израильско-азербайджанской торговой палаты. Это проект, предназначенный не только для Азербайджана, но и для Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Центральной Азии. К тренингам могут присоединиться стартаперы из стран региона", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda startap məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

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