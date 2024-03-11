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В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота

В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота В этом году в Азербайджане начнется интеграция частных учреждений в подсистему электронного документооборота.
ИКТ
11 марта 2024 г. 11:36
В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота

В этом году в Азербайджане начнется интеграция частных учреждений в подсистему электронного документооборота.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов на пресс-конференции, посвященной итогам реализации целей IRIA на 2023 и 2024 годы.

По его словам, на начальном этапе начнется интеграция банков в систему.

"На сегодняшний день в систему интегрированы 950 государственных учреждений. До конца года планируется обеспечить электронный документооборот между гражданскими и государственными органами в результате интеграции подсистемы с платформой электронного правительства",- добавил Халыгов.

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Версия на английском языке Azerbaijan set to commence integration of banks into digital document system this year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bankların Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi altsisteminə inteqrasiyasına başlanılır

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