В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота

В этом году в Азербайджане начнется интеграция частных учреждений в подсистему электронного документооборота.

В этом году в Азербайджане начнется интеграция частных учреждений в подсистему электронного документооборота.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов на пресс-конференции, посвященной итогам реализации целей IRIA на 2023 и 2024 годы.

По его словам, на начальном этапе начнется интеграция банков в систему.

"На сегодняшний день в систему интегрированы 950 государственных учреждений. До конца года планируется обеспечить электронный документооборот между гражданскими и государственными органами в результате интеграции подсистемы с платформой электронного правительства",- добавил Халыгов.