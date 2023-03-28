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В Азербайджане началась регистрация интернет-провайдеров

В Азербайджане началась регистрация интернет-провайдеров Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта начинает регистрацию операторов и провайдеров телекоммуникационных интернет-услуг, в том числе хост-провайдеров.
ИКТ
28 марта 2023 г. 13:38
В Азербайджане началась регистрация интернет-провайдеров

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта начинает регистрацию операторов и провайдеров телекоммуникационных интернет-услуг, в том числе хост-провайдеров.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Сообщается, что их регистрация проводятся в соответствии с требованиями закона "О телекоммуникациях" и "Положением о ведении учета операторов и провайдеров, предоставляющих услуги Интернет-телекоммуникаций".

Операторы и провайдеры, предоставляющие услуги в области Интернет-телекоммуникаций, в том числе хост-провайдеры, для регистрации должны отправить заявку на портал "Электронное правительство".

Заявка на регистрацию должна быть подана в течение 15 дней со дня публикации этого объявления.

Невыполнение указанного требования может повлечь административную ответственность за нарушение правил учета в соответствии со статьей 370-1 Кодекса об административных правонарушениях.

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