В Азербайджане началась регистрация интернет-провайдеров

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта начинает регистрацию операторов и провайдеров телекоммуникационных интернет-услуг, в том числе хост-провайдеров.

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта начинает регистрацию операторов и провайдеров телекоммуникационных интернет-услуг, в том числе хост-провайдеров.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Сообщается, что их регистрация проводятся в соответствии с требованиями закона "О телекоммуникациях" и "Положением о ведении учета операторов и провайдеров, предоставляющих услуги Интернет-телекоммуникаций".

Операторы и провайдеры, предоставляющие услуги в области Интернет-телекоммуникаций, в том числе хост-провайдеры, для регистрации должны отправить заявку на портал " Электронное правительств о".

Заявка на регистрацию должна быть подана в течение 15 дней со дня публикации этого объявления.

Невыполнение указанного требования может повлечь административную ответственность за нарушение правил учета в соответствии со статьей 370-1 Кодекса об административных правонарушениях.