В Азербайджане началась реализация проекта цифровизации МСП

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта начало работу по реализации проекта цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, проект направлен на повышение эффективности и экономических показателей МСП за счет применения инновационных решений, а также на обеспечение оптимизации бизнес-процессов.
В рамках проекта в ближайшее время для МСП станет доступна платформа оценки индекса цифровой зрелости.
Вместе с тем, параллельно готовятся несколько проектов цифровизации с участием молодых предпринимателей.