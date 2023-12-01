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В Азербайджане началась реализация проекта цифровизации МСП

В Азербайджане началась реализация проекта цифровизации МСП Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта начало работу по реализации проекта цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).
ИКТ
1 декабря 2023 г. 12:59
В Азербайджане началась реализация проекта цифровизации МСП

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта начало работу по реализации проекта цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, проект направлен на повышение эффективности и экономических показателей МСП за счет применения инновационных решений, а также на обеспечение оптимизации бизнес-процессов.

В рамках проекта в ближайшее время для МСП станет доступна платформа оценки индекса цифровой зрелости.

Вместе с тем, параллельно готовятся несколько проектов цифровизации с участием молодых предпринимателей.

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