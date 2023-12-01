В Азербайджане началась реализация проекта цифровизации МСП

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта начало работу по реализации проекта цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта начало работу по реализации проекта цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, проект направлен на повышение эффективности и экономических показателей МСП за счет применения инновационных решений, а также на обеспечение оптимизации бизнес-процессов.

В рамках проекта в ближайшее время для МСП станет доступна платформа оценки индекса цифровой зрелости.

Вместе с тем, параллельно готовятся несколько проектов цифровизации с участием молодых предпринимателей.