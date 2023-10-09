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В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов

В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов Впервые созданная в Азербайджане инвестклубом Technovate - Sabah Angel Investors Club - Школа ангельских инвесторов приступила к деятельности.
ИКТ
9 октября 2023 г. 17:33
В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов

Впервые созданная в Азербайджане инвестклубом Technovate - Sabah Angel Investors Club - Школа ангельских инвесторов приступила к деятельности.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, желающие стать ангельскими инвесторами в процессе обучения получат теоретические знания и опыт от американских инструкторов и будут иметь возможность инвестировать в стартапы ведущих стран, в том числе США: "Данный проект будет способствовать развитию экосистемы стартапов в нашей стране на инновационной основе, улучшению инвестиционной деятельности и бизнес-среды".

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Версия на английском языке Angel Investor School starting to operate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Mələk İnvestorlar Məktəbi fəaliyyətə başlayıb

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