В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов

Впервые созданная в Азербайджане инвестклубом Technovate - Sabah Angel Investors Club - Школа ангельских инвесторов приступила к деятельности.

Впервые созданная в Азербайджане инвестклубом Technovate - Sabah Angel Investors Club - Школа ангельских инвесторов приступила к деятельности.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, желающие стать ангельскими инвесторами в процессе обучения получат теоретические знания и опыт от американских инструкторов и будут иметь возможность инвестировать в стартапы ведущих стран, в том числе США: "Данный проект будет способствовать развитию экосистемы стартапов в нашей стране на инновационной основе, улучшению инвестиционной деятельности и бизнес-среды".