​В Азербайджане начал вещать украинский телеканал

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания AG Telecom (торговая марка KaTV1) начала вещание государственного телеканала Украины UATV для абонентов кабельного телевидения. Как сообщили Report в компании, KaTV1 представила новый канал в рамках многосторонней интеграционной политики партнерства с соседними странами.

Именно в рамках данной стратегии в прошлом году в русскоязычном международном пространстве начал вещание телеканал TMB RU, управляемый KaTV1.

Телеканал UATV входит в основной пакет KaTV1. Украинский канал предусмотрен для представителей украинской диаспоры и русскоязычных зрителей, нуждающихся в объективной и полной информации о событиях в стране.

"Помимо традиционных телепрограмм на украинском и русском языках с английскими субтитрами, зрители могут просматривать новости на английском и русском языках. В то же время, они будут получать информацию на украинском, русском, английском, немецком, испанском и других языках", - сообщили в компании.