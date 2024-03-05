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В Азербайджане наблюдается сбой в работе соцсетей

В Азербайджане наблюдается сбой в работе соцсетей В Азербайджане наблюдается сбой в работе социальных сетей.
ИКТ
5 марта 2024 г. 19:52
В Азербайджане наблюдается сбой в работе соцсетей

В Азербайджане наблюдается сбой в работе социальных сетей.

Как сообщает Report, проблема возникла в Facebook и Instagram.

Наблюдается автоматический выход пользователей социальной сети из аккаунта, а повторный вход в аккаунт невозможен.

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Как сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, проблема в социальных сетях Facebook и Instagram носит глобальный характер, и от поставщиков услуг пока не поступало никаких заявлений об основной причине проблемы.

"Поскольку проблема не носит локального характера, нет оснований для беспокойства владельцев страниц и граждан, которым трудно получить доступ к своим учетным записям", - говорится в сообщении.

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