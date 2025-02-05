В Азербайджане на 15% снизилось число уязвимостей в государственных информационных ресурсах

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе этого года выявила уязвимости в 58 информационных ресурсах государственных учреждений.
Как сообщает Report, эти недостатки были зафиксированы в ходе аудита, тестирования на проникновение (pentest) и мониторингов. Государственные структуры получили уведомления с рекомендациями по их устранению.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число выявленных уязвимостей снизилось на 15%.
В то же время, за весь прошлый год Госслужба зафиксировала 857 уязвимостей в информационных ресурсах государственных учреждений, что на 23% больше, чем в 2023 году.