В Азербайджане может быть принят закон о венчурном капитале

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась конференция "Технологии и инновации: экономические реформы и перспективы развития". Организатором мероприятия выступили министерство транспорта, связи и высоких технологий и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), сообщает Report.

Конференция была посвящена обсуждению инновационных перспектив развития в Азербайджане. В мероприятии приняли участие специалисты государственных, частных и зарубежных организаций.

Конференцию открыл исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы.

Затем выступил заместитель министра Эльмир Велизаде. Он отметил, что вчера состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации стратегических дорожных карт: "Мы еще раз убедились, что Азербайджан обладает большим инновационным потенциалом. Необходимо налаживать совместное сотрудничество. На фоне падения цен на нефть, существует потребность в государственной поддержке для создания новых товаров".

Заместитель министра также добавил, что в Азербайджане ведутся обсуждения по разработке законопроектов в ряде отраслей, в частности, о венчурном капитале.