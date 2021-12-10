В Азербайджане может быть подготовлен законопроект о криптовалюте

13:26

В конце-концов и в Азербайджане будет принят закон о криптовалюте. Потому что развитие этой сферы является одной из основных целей и задач перед финансовыми системами в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что пока в мире нет единой позиции: “Существует много направлений криптовалют. Есть много вариантов, таких как криптовалюта, цифровая валюта, электронная валюта. В связи с этим ведутся исследования, есть пилотные проекты”.

Депутат сказал, что есть понимание того, что в будущем криптовалюта будет единым электронным средством расчетов: "Гарантом своих валют и денег являются государства. Если валюта, приобретенная гражданином, обесценится, то ответственность ложится на государство. Должно ли государство быть гарантом криптовалют?”.

По его словам, что с этой точки зрения шаги, которые будет предпринимать государство, должны быть осознанными и ответственными.