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В Азербайджане может быть подготовлен законопроект о криптовалюте

В Азербайджане может быть подготовлен законопроект о криптовалюте 13:26
ИКТ
10 декабря 2021 г. 14:05
В Азербайджане может быть подготовлен законопроект о криптовалюте

В конце-концов и в Азербайджане будет принят закон о криптовалюте. Потому что развитие этой сферы является одной из основных целей и задач перед финансовыми системами в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что пока в мире нет единой позиции: “Существует много направлений криптовалют. Есть много вариантов, таких как криптовалюта, цифровая валюта, электронная валюта. В связи с этим ведутся исследования, есть пилотные проекты”.

Депутат сказал, что есть понимание того, что в будущем криптовалюта будет единым электронным средством расчетов: "Гарантом своих валют и денег являются государства. Если валюта, приобретенная гражданином, обесценится, то ответственность ложится на государство. Должно ли государство быть гарантом криптовалют?”.

По его словам, что с этой точки зрения шаги, которые будет предпринимать государство, должны быть осознанными и ответственными.

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Версия на английском языке Azerbaijan might elaborate bill on cryptocurrency 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kriptovalyuta ilə bağlı qanun layihəsi hazılana bilər

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