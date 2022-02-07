В Азербайджане могут производить беспилотники Akıncı

Государственные структуры Азербайджана заинтересованы в турецких беспилотных летательных аппаратах Akınçı. Baykar хотел бы реализовать инициативу для развития этой технологии в Азербайджане.

Государственные структуры Азербайджана заинтересованы в турецких беспилотных летательных аппаратах Akınçı. Baykar хотел бы реализовать инициативу для развития этой технологии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, технический директор компании Baykar Savunma Сельджук Байракдар.

По его словам, данный интерес связан как с развитием, так и с производством этой технологии: “Мы хотим реализовать эту инициативу и в Азербайджане. Мы хотим создать структуру, которая будет поддерживать инициативы".