​В Азербайджане могут приостановить вещание зарубежных телеканалов, допускающих провокационные высказывания

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Компания AG Telecom (торговая марка KaTV1) может приостановить вещание зарубежных каналов, допускающих провокации и оскорбления в отношении Азербайджана. "Это главенствующие принципы компании", - сообщили Report в KaTV1.

"Мы отслеживаем по мере возможности зарубежные каналы и прекращаем вещание каналов, распространяющих материалы провокационного или оскорбительного характера в отношении Азербайджана. Однако если эти явления будут носить продолжительный характер, мы приостановим вещание канала и заменим его на другой", - говорится в заявлении компании.

В компании CaspianTelecom (торговая марка AileTV) сообщили, что в случае искажения информации о территориальной целостности, истории и государственных ценностях Азербайджана на зарубежных телеканалах, они готовы приостановить их вещание на территории страны: "Если какой-либо телеканал предпримет информационную провокацию против Азербайджана, наша компания готова приостановить их вещание и заменить новыми. Подобные случаи согласуются с Национальным советом телерадиовещания".

Отметим, что обе компании приостановили вещание музыкально-развлекательных телеканалов в знак почтения к памяти шехидов, погибших в эти дни в боях на оккупированных территориях Азербайджана.