В Азербайджане минимизируют несанкционированное использование радиочастот

В Азербайджане уже запущены работы по реализации концепции "чистый эфир", что приведет к минимизации несанкционированного использования радиочастот.

В Азербайджане уже запущены работы по реализации концепции "чистый эфир", что приведет к минимизации несанкционированного использования радиочастот.

Как передает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов заявил на сегодняшней встрече, посвященной вопросам использования радиочастот.

Р.Рустамов отметил, что концепцией предусматривается посредством внедрения автоматизации в управлении радиочастотами минимизировать несанкционированное использование частот, обеспечить доступность и безопасность вещания при использовании частот и пр.

Замминистра отметил, что после четырехлетнего перерыва Государственная комиссия по радиочастотам возобновила деятельность в новом составе и формате в 2022 году, что привело к особому оживлению в распределении частот.