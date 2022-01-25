В Азербайджане местные телеканалы переводят на вещание в HD-формате

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана опубликовало заявление о переходе местных телеканалов, транслируемых через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, на вещание в формате HD (High Definition – высокое разрешение) с 28 января.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана опубликовало заявление о переходе местных телеканалов, транслируемых через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, на вещание в формате HD (High Definition – высокое разрешение) с 28 января.

Как сообщает Report, переход необходим с целью повышения качества телевизионного изображения при трансляции в эфирах местных телеканалов.

В связи с переходом на новый формат местные телеканалы до 28 января приведут свою инфраструктуру и частоты вещания в состояние, позволяющее вещать в HD качестве. Технология вещания будет изменена со стандарта MPEG-2 на стандарт MPEG-4.

Для конвертации каналов в HD-формат рекомендуется воспользоваться инструкцией.