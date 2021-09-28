В Азербайджане меньше 1% населения используют криптовалюту

В Азербайджане насчитывается 98,22 тыс. пользователей криптовалюты, что равно 0,97% населения

В Азербайджане насчитывается 98,22 тыс. пользователей криптовалюты, что равно 0,97% населения.

Как сообщает Report, об этом пишет издание TripleA.

Азербайджан занимает 6-е место среди 9 стран СНГ, вошедших в исследование. Первые пять мест делят Россия (17,38 млн пользователей), Украина (5,57 млн), Беларусь (352,5 тыс.), Узбекистан (344,05 тыс.), Казахстан (324,33 тыс.).

На седьмой и восьмой строчках расположились Кыргызстан (63,2 тыс.) и Молдова (54,38 тыс.). На последнем месте Армения, где всего лишь 33,27 тыс. пользователей криптовалюты.

Число пользователей криптовалюты по всему миру достигло 280 млн человек, из них 100 млн приходится на Индию. Исследование охватывает более 140 стран.