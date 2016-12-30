В Азербайджане либерализуют рынок широкополосной связи

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане более 50% рынка широкополосной связи приходится на ограниченное число его субъектов. Как сообщает Report, это отражено в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

Согласно документу, в международной практике известны меры по эффективному регулированию доли участников путем формирования конкурентоспособной среды на рынке. По это причине рынок телекоммуникаций Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе должен соответствовать этим трендам. В Азербайджане участники рынка широкополосной связи расширили абонентскую базу с 40% в 2010 году до 66% в 2015-м.

"Согласно международной практике, либерализация рынка позволит оптимизировать цены, повысить объем инвестиций и качество услуг, а также снизить среднюю стоимость международных звонков на 48%, широкополосного доступа – 32%. Международная практика показывает, что в результате мер по либерализации объем международных звонков вырос на 32-104%, стоимость – на 30-90%", - говорится в документе.