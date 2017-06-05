В Азербайджане компания, распространяющая вирус на мобильных телефонах, подает в суд на информационное агентство

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В период, когда информационно-коммуникационные технологии играют такую важную роль в жизни людей, каждый день изобретаются новые формы и модели мошенничества. В современный период наибольшее распространение среди коммуникационных средств получили мобильные телефоны. В этой связи в последние годы одной из беспокоящих общественность в Азербайджане проблем была рассылка абонентам надоедливых и списывающих деньги с баланса СМС. Принятым в прошлом году законом "О рекламе" этот вопрос был решен в корне – в Азербайджане СМС-реклама была ограничена. В ст. 23.1 закона закреплено, что оператор или провайдер может отсылать абоненту рекламу в частном порядке только на основе письменно заключенного с абонентом соглашения о рассылке рекламы. Это означает, что рассылка на наши мобильные телефоны надоедливой (а порой вредной и с моральной, и с материальной точек зрения) СМС-рекламы была прекращена. Потому что в существующих договорах между мобильными операторами и клиентами требуемой по закону статьи о согласии нет.

Для обнаружения продолжающегося длительное время СМС-мошенничества информационное агентство Report, наряду с информированием операторов, провело собственное расследование. Так, при посещении с мобильного телефона некоторых информационных сайтов абонент перенаправлялся на другой сайт, в результате поступления на телефон вируса с баланса абонента списывались деньги и показывалось видео эротического содержания. Позже абоненту поступало СМС с описанием способа отказа от данной услуги.

В результате расследования стало известно, что распространение посредством вируса материалов непристойного содержания предоставляется мобильным операторам компанией Navigator Mobile Services (NMS), а также выяснилось, что компания сотрудничает со всеми тремя функционирующими в стране мобильными операторами.

Естественно, Report в своем очередном материале представило позицию Navigator Mobile Servises. В информации сообщалось, что интернет-страница, на которую осуществлялся переход, не принадлежала компании NMS, компания только предоставляла владельцам сайта услуги, позволяющие стать абонентом этого сайта посредством отправки СМС. Однако из направленных абоненту СМС было видно, что с его баланса деньги уже сняты.

После предоставленных фото- и видеодоказательств и мобильные операторы, и министерство связи и высоких технологий приступили к серьезным расследованиям, в скором времени такая деятельность компании NMS была прекращена.

Потерявший способ быстрой наживы NMS задумывается о новых вариантах. В этот раз целью была избрана программа WhatsApp, которую в стране используют миллионы. Пользователям WhatsApp начали поступать мошеннические сообщения с "липовых" аккаунтов WhatsApp, принадлежащих иностранным странам.

Эта афера получила такой широкий масштаб, что Центр электронной безопасности министерства связи и высоких технологий был вынужден распространить специальное заявление. Центр электронной безопасности порекомендовал всем пользователям быть внимательными при столкновении с такими случаями, не вводить личную информацию на незнакомых и неизвестных веб-сайтах.

Информационное агентство Report в свою очередь провело расследование. В результате было установлено, что предоставленные для помощи при использовании услуги распространения вирусных сообщений номер (012) 404-12-00 и короткий номер 6555 принадлежат компании Navigator Mobile Services (NMS).

После двукратного разоблачения наши "герои" ненадолго уходят в тень, однако, видимо, у них не было намерений прекратить свои действия. Так, не прошло и года со скандала с WhatsApp, как начал распространяться новый вирус. На этот раз жертвой избирается социальная сеть Facebook, регистрацию в которой прошло более миллиона человек в стране.

Проведенное детальное расследование показало, что в связи мобильных операторов с вирусно распространяемыми видео опять имеется рука компании Navigator Mobile Services.

В ответе на посланные Report в различное время запросы все три мобильных оператора заявили, что такие услуги недопустимы и закрылись после расследований. Особенно в Azercell заявили, что в этом вопросе не идут на компромиссы: "Мы регулярно закрываем определенные услуги, не соответствующие правилам и содержанию абонентства".

Раздосадованные лишением легкой наживы эти "инновационно мыслящие" лица (короткая проверка показала, что владельцами сайта компании NMS и сайтов, распространяющих видео вирусного характера, являются одни и те же люди – Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев) подали на информационное агентство Report в суд за свое разоблачение. Основанием они указали то, что использованные в материалах слова "порнография" и "вирус" не имеют отношения к их деятельности.

В своем иске представитель ООО Navigator Mobile Services Илькин Сурхайзаде отмечает, что компания посредничала в распространении не порнографии, а материалов эротического содержания. В ответ на это юридический представитель Report Кямандар Насибов задает вопрос: "Если бы со стороны сайта www.report.az в тех распространенных материалах вместо слова "порнография" использовалось бы слово "эротика", то статья не воспринималась бы как материал, использующий в отношении компании Navigator Mobile Services оскорбительных слов, выражений, пятнающих честь и достоинство, и вы бы не обанкротились?". Этот вопрос остается истцом неотвеченным.

В то же время следует отметить, что представитель ООО никак не реагирует на публикации о том, что они путем мошенничества снимают средства с баланса абонентов, а спорит только по поводу части иска (касательно эротики и порнографии) о нарушении их прав. Это вполне объяснимо, так как они прекрасно знают, что при подробном расследовании махинации компании всплывут наружу.

Мы, в свою очередь, для уточнения этих терминов обратились к интернет-ресурсам и изданным на различных языках словарям. Так, "эротика" - обозначается как половые чувства и связанные с ними разбуженные чувства страсти и волнения, а "порнография" - видео, фотографии или письменные материалы, призванные разбудить половые желания. Другая претензия была связана с тем, что деятельность NMS была названа "вирусной".

Смотрим в словаре значение и этого слова – "компьютерный вирус" - вредная программа, внедряющаяся в другие программы, записывающая свою копию в файлы, системные области, сети и др. и способная навредить нормальной работе компьютера. Если говорить в более широком значении, программное обеспечение, которое может нанести морально-материальный ущерб пользователю и работающий без его ведома, автоматически. После опубликованной в Report.az новости эта услуга была приостановлена…

(Ниже представляем видео, как работает этот "вирус").

Из видео также видно, что предупреждение о сумме, взимаемой с баланса абонентов, поступает на русском языке, притом очень мелким шрифтом. Компания, перенесшая вопрос в связи с материалом на юридическую плоскость, не знает, что на территории Азербайджанской Республики информирование (предупреждение) на иностранном языке незаконно.

Представители компании, которые заявили, что боятся потерять стороны договора (речь идет о мобильных операторах), и в случае, если это произойдет обанкротятся и бизнес-деятельность ООО потерпит крах, отказались ответить на вопросы юридического представителя Report Кямандара Насибова:

В первую очередь, компания избегает предоставлять статистику своих абонентов. Если обнародуется статистика того, сколько человек примкнуло к услуге посредством NMS, а затем незамедлительно отказалось от нее, написав STOP, станет ясно, что абоненты пользуются этими услугами не добровольно, а попав в ловушку.

С другой стороны, Report предложил пригласить подключившихся к данной услуге абонентов, чтобы узнать мнение о сервисе, но это предложение по непонятным причинам не было удовлетворено судьей Бакинского административно-экономического суда №2 Миминат Гаджибековой. Хотя самый большой ущерб от мошеннической пирамиды, возглавляемой NMS, понесли простые абоненты.

Судья Миминат Гаджибекова

Другой интересный момент заключается в том, что NMS заявил, что партнерский сайт hot-ero.net осуществляет деятельность не только в Азербайджане, но и во всем мире. Однако сразу после размещения на сайте Report.az разоблачительной информации этот сайт "всемирного масштаба" прекратил деятельность. С другой стороны, лиц, ответственных за сайт hot-ero.net, представленный NMS как партнерский, привлечь к суду не удалось. Это еще один показатель того, что представленная как "партнерская" компания входит в структуру NMS. Другим доказательством является то, что дизайн сайта hot-ero.net одинаковый с сайтом wap.edugate.az, что создавало условия для введения пользователей в заблуждение.

Если бы на судебном процессе под председательством судьи Миминат Гаджибековой была внесена ясность во все заданные вопросы и дело расследовалось бы в полном объеме, стала бы видна истинная суть деятельности компании NMS.

Однако сейчас нет сомнений, что Гамид Гамидов, который выступает судьей на процессе в Бакинском апелляционном суде, отнесется к делу с профессионализмом, примет во внимание все наглядные доказательства. Надеемся, что в отличие от Бакинского административно-экономического суда №2, Бакинский апелляционный суд объективно и всесторонне подойдет к расследованию дела и восстановит нарушенные права абонентов.

Судья Гамид Гамидов