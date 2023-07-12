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В Азербайджане качество услуг интернет-провайдеров будет оцениваться поквартально

В Азербайджане качество услуг интернет-провайдеров будет оцениваться поквартально Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поквартально оценивать качество услуг интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность в Азербайджане.
ИКТ
12 июля 2023 г. 15:58
В Азербайджане качество услуг интернет-провайдеров будет оцениваться поквартально

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поквартально оценивать качество услуг интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в агентстве.

По информации, в целях анализа рынков услуг и принятия мер по их формированию İKTA приступила к ежеквартальному сбору в электронном формате показателей качества и других показателей от компаний, действующих в сфере телекоммуникаций.

Анализ полученных результатов позволит регулирующему органу осуществлять ориентированное на потребителя вмешательство в рынок телекоммуникаций и формировать здоровую конкуренцию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internet provayderlərinin xidmətinin keyfiyyəti rüblük ölçüləcək

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