В Азербайджане качество услуг интернет-провайдеров будет оцениваться поквартально

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поквартально оценивать качество услуг интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поквартально оценивать качество услуг интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в агентстве.

По информации, в целях анализа рынков услуг и принятия мер по их формированию İKTA приступила к ежеквартальному сбору в электронном формате показателей качества и других показателей от компаний, действующих в сфере телекоммуникаций.

Анализ полученных результатов позволит регулирующему органу осуществлять ориентированное на потребителя вмешательство в рынок телекоммуникаций и формировать здоровую конкуренцию.