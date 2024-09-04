В Азербайджане к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 000 компаний

10:20

В Азербайджане в настоящее время к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 тыс. компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международном мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду".

По его словам, ежемесячно через цифровую обработку проходят свыше 500 тыс. документов: "Это эквивалентно 2 тыс. деревьев в год, что является нашим вкладом в экологическую ситуацию. Цифровой документооборот безопасный и в то же время снижает использование бумаги".