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В Азербайджане к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 000 компаний

В Азербайджане к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 000 компаний 10:20
ИКТ
4 сентября 2024 г. 10:33
В Азербайджане к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 000 компаний

В Азербайджане в настоящее время к подсистеме цифрового документооборота подключились более 1 тыс. компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международном мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду".

По его словам, ежемесячно через цифровую обработку проходят свыше 500 тыс. документов: "Это эквивалентно 2 тыс. деревьев в год, что является нашим вкладом в экологическую ситуацию. Цифровой документооборот безопасный и в то же время снижает использование бумаги".

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