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В Азербайджане готовится законодательная база по стартапам

В Азербайджане готовится законодательная база по стартапам 10:43 "Концепция цифровой трансформации в Азербайджане приведет к появлению цифровизации во всех регионах страны".
ИКТ
8 декабря 2021 г. 11:01
В Азербайджане готовится законодательная база по стартапам
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"Концепция цифровой трансформации в Азербайджане приведет к появлению цифровизации во всех регионах страны".

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме "Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая" в Баку заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

"Наше министерство намерено внедрять интеллектуальные технологии. Для продвижения финансовых технологий должна быть сформирована экосистема стартапов. Мы уже готовим соответствующую законодательную базу и скоро представим ее на общественное обсуждение. В основе всего этого лежит Абшеронская долина, которая станет национальным аналогом "Силиконовой долины" в США", - отметил Р.Рустамов.

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Версия на английском языке Azerbaijan developing legislation on startups
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda startaplarla bağlı qanunvericilik bazası hazırlanır

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