В Азербайджане готовится законодательная база по стартапам

10:43 "Концепция цифровой трансформации в Азербайджане приведет к появлению цифровизации во всех регионах страны".

"Концепция цифровой трансформации в Азербайджане приведет к появлению цифровизации во всех регионах страны".

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме "Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая" в Баку заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

"Наше министерство намерено внедрять интеллектуальные технологии. Для продвижения финансовых технологий должна быть сформирована экосистема стартапов. Мы уже готовим соответствующую законодательную базу и скоро представим ее на общественное обсуждение. В основе всего этого лежит Абшеронская долина, которая станет национальным аналогом "Силиконовой долины" в США", - отметил Р.Рустамов.