В Азербайджане госструктурам начали выдавать “SİMA Token"

Подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта ООО “AzInTelecom” начало выдавать госструктурам “SİMA Token”.

Подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта ООО “AzInTelecom” начало выдавать госструктурам “SİMA Token”.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

По информации, в этих целях усовершенствована клиентская служба компании. В клиентской службе, расположенной в центральном офисе "Şəbəkə" ("Сеть"), увеличено число операторов, усилены технические возможности.

За счет работ по усовершенствованию для повышения удовлетворенности граждан станет возможным ускорение процесса выдачи “SİMA Token” и оказание оперативных и качественных услуг. Кроме того, в дальнейшем в клиентской службе будут обслуживаться не только граждане, предприниматели и юридические лица, но и госструктуры.

“SİMA Token” входит в новую платформу цифровой подписи “SİMA”, созданную ООО “AzInTelecom” на базе "Электронной подписи". Функциональность сертификата подписи, представляемого до сих пор под названием "электронная подпись" осталась неизменной. Получить “SİMA Token” можно в рамках условий и правил, связанных с "электронной подписью".