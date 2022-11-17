В Азербайджане еще два государственных учреждения перешли в “правительственное облако”

Кабинет министров внес изменения в постановление от 29 октября 2020 года “Об утверждении ”Плана перехода государственных информационных систем и ресурсов в ”правительственное облако“ и некоторых мерах, связанных с ”правительственным облаком".

Кабинет министров внес изменения в постановление от 29 октября 2020 года “Об утверждении ”Плана перехода государственных информационных систем и ресурсов в ”правительственное облако“ и некоторых мерах, связанных с ”правительственным облаком".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно решению, Служба реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, а также Служба реконструкции, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе включены в “правительственное облако”.