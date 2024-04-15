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В Азербайджане доступ к широкополосному интернету имеют около 2,16 млн домохозяйств и субъектов бизнеса

В Азербайджане доступ к широкополосному интернету имеют около 2,16 млн домохозяйств и субъектов бизнеса В Азербайджане доступ к широкополосному интернету имеют около 2,16 млн домохозяйств и субъектов бизнеса.
ИКТ
15 апреля 2024 г. 10:42
В Азербайджане доступ к широкополосному интернету имеют около 2,16 млн домохозяйств и субъектов бизнеса

В Азербайджане доступ к широкополосному интернету имеют около 2,16 млн домохозяйств и субъектов бизнеса.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках реализуемого министерством проекта "Онлайн Азербайджан" за первые три месяца текущего года доступ к широкополосному интернету был обеспечен 251 тыс. домохозяйств и субъектов бизнеса. Тем самым 74% действующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране получили доступ к широкополосному интернету.

В первом квартале текущего года доступ к широкополосному интернету в Баку получили 79 тыс. домохозяйств и субъектов бизнеса. В целом в столице к настоящему времени возможность подключения к высокоскоростному интернету по технологии GPON создана примерно для 0,95 млн домохозяйств (86,5% существующих в Баку домохозяйств и субъектов бизнеса).

В результате совместных усилий нескольких операторов связи на основе модели государственно-частного партнерства в рамках проекта будет создана широкополосная сеть с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с, охватывающая большинство регионов страны.

Завершить работы по указанному проекту планируется до конца 2024 года.

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