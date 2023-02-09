В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены оптоволоконным интернетом

В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены скоростным и бесперебойным оптоволоконным интернетом по технологии GPON.

В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены скоростным и бесперебойным оптоволоконным интернетом по технологии GPON.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Сообщается, что в рамках проекта "Онлайн Азербайджан" прокладывается волоконно-оптическая сеть на основе технологии GPON:

"Основной целью проекта является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах. В рамках проекта Aztelekom и Baktelecom предоставляют услуги интернета со скоростью до 100 Мбит/с".