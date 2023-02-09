О нас

В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены оптоволоконным интернетом

В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены оптоволоконным интернетом В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены скоростным и бесперебойным оптоволоконным интернетом по технологии GPON.
ИКТ
9 февраля 2023 г. 14:26
В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены оптоволоконным интернетом

В Азербайджане до 814 тыс. домохозяйств обеспечены скоростным и бесперебойным оптоволоконным интернетом по технологии GPON.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Сообщается, что в рамках проекта "Онлайн Азербайджан" прокладывается волоконно-оптическая сеть на основе технологии GPON:

"Основной целью проекта является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах. В рамках проекта Aztelekom и Baktelecom предоставляют услуги интернета со скоростью до 100 Мбит/с".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bugünədək 814 minədək ev təsərrüfatı fiber-optik internetlə təmin olunub

Экслюзивные новости

Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi