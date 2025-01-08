В Азербайджане число уязвимых государственных информационных ресурсов выросло на 23%

В Азербайджане в 2024 году выявлены уязвимости в системе безопасности 857 информационных ресурсов государственных учреждений.

В Азербайджане в 2024 году выявлены уязвимости в системе безопасности 857 информационных ресурсов государственных учреждений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Результаты аудита, пентестов и мониторинга, проведенных Госслужбой, показали рост числа уязвимых ресурсов на 23% по сравнению с 2023 годом.

В декабре прошлого года уязвимости в системе безопасности выявлены в 69 государственных информационных ресурсах, что на 64% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Уведомления о выявленных уязвимостях были направлены госструктурам для их устранения.