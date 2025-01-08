О нас

В Азербайджане число уязвимых государственных информационных ресурсов выросло на 23%

В Азербайджане число уязвимых государственных информационных ресурсов выросло на 23% В Азербайджане в 2024 году выявлены уязвимости в системе безопасности 857 информационных ресурсов государственных учреждений.
ИКТ
8 января 2025 г. 11:02
В Азербайджане число уязвимых государственных информационных ресурсов выросло на 23%

В Азербайджане в 2024 году выявлены уязвимости в системе безопасности 857 информационных ресурсов государственных учреждений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Результаты аудита, пентестов и мониторинга, проведенных Госслужбой, показали рост числа уязвимых ресурсов на 23% по сравнению с 2023 годом.

В декабре прошлого года уязвимости в системе безопасности выявлены в 69 государственных информационных ресурсах, что на 64% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Уведомления о выявленных уязвимостях были направлены госструктурам для их устранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 23 % artıb

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов
Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов
2 января 2025 г. 08:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi