О нас

В Азербайджане число хозяйств с высокоскоростным интернетом достигло 3 млн

В Азербайджане число хозяйств с высокоскоростным интернетом достигло 3 млн В Азербайджане число хозяйств с высокоскоростным интернетом достигло 3 млн
ИКТ
20 августа 2025 г. 10:41
В Азербайджане число хозяйств с высокоскоростным интернетом достигло 3 млн

За минувшие четыре года количество хозяйств в Азербайджане, подключенных к стационарному широкополосному высокоскоростному интернету, выросло в 13 раз и достигло 3 млн. Таким образом, охват страны стационарным широкополосным интернетом обеспечен полностью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на итоговом мероприятии проекта İnnostart в Баку.

По его словам, ключевую роль в этом сыграл проект "Онлайн Азербайджан".

"Этот проект обеспечил все регионы страны современными технологиями доступа к стабильному и быстрому интернету, способствовав формированию цифрового будущего", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что инновации становятся стратегическим направлением в мировой экономике, создают новые рабочие места, повышают эффективность бизнеса и стимулируют приток инвестиций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of households with high-speed Internet in Azerbaijan reaches 3 million
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yüksəksürətli interneti olan təsərrüfatların sayı 3 milyona çatıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi