В Азербайджане число хозяйств с высокоскоростным интернетом достигло 3 млн

За минувшие четыре года количество хозяйств в Азербайджане, подключенных к стационарному широкополосному высокоскоростному интернету, выросло в 13 раз и достигло 3 млн. Таким образом, охват страны стационарным широкополосным интернетом обеспечен полностью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на итоговом мероприятии проекта İnnostart в Баку.

По его словам, ключевую роль в этом сыграл проект "Онлайн Азербайджан".

"Этот проект обеспечил все регионы страны современными технологиями доступа к стабильному и быстрому интернету, способствовав формированию цифрового будущего", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что инновации становятся стратегическим направлением в мировой экономике, создают новые рабочие места, повышают эффективность бизнеса и стимулируют приток инвестиций.