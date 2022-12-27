В Азербайджане будут разработаны новые национальные стандарты по ИКТ

В следующем году в Азербайджане планируется разработка новых национальных стандартов по информационно-коммуникационным технологиям.

В следующем году в Азербайджане планируется разработка новых национальных стандартов по информационно-коммуникационным технологиям.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании Технического комитета по стандартизации информационно-коммуникационных технологий (ТК-05) в Министерстве цифрового развития и транспорта.

На заседании были рассмотрены работы, выполненные в соответствии с планом действий на 2022 год, и важные вопросы, которые предстоит решить в 2023 году, в том числе разработка новых национальных стандартов, считающихся актуальными в данной области.

В этом году технический комитет провел три заседания, разработал семь национальных стандартов в области ИКТ и провел обзор семи других стандартов, ранее принятых в соответствии с действующим законодательством.