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В Азербайджане будут разработаны новые национальные стандарты по ИКТ

В Азербайджане будут разработаны новые национальные стандарты по ИКТ В следующем году в Азербайджане планируется разработка новых национальных стандартов по информационно-коммуникационным технологиям.
ИКТ
27 декабря 2022 г. 17:31
В Азербайджане будут разработаны новые национальные стандарты по ИКТ

В следующем году в Азербайджане планируется разработка новых национальных стандартов по информационно-коммуникационным технологиям.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании Технического комитета по стандартизации информационно-коммуникационных технологий (ТК-05) в Министерстве цифрового развития и транспорта.

На заседании были рассмотрены работы, выполненные в соответствии с планом действий на 2022 год, и важные вопросы, которые предстоит решить в 2023 году, в том числе разработка новых национальных стандартов, считающихся актуальными в данной области.

В этом году технический комитет провел три заседания, разработал семь национальных стандартов в области ИКТ и провел обзор семи других стандартов, ранее принятых в соответствии с действующим законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda İKT üzrə yeni milli standartlar hazırlanacaq

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