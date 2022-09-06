В Азербайджане будут приняты дополнительные меры по развитию интернет-инфраструктуры

В формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по подключению к интернету и интернет-инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

В формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по подключению к интернету и интернет-инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На заседании председательствовал руководитель рабочей группы, заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов.

На заседании была представлена ​​подробная информация о проделанной работе по разработке диагностической матрицы и проектов дорожной карты по реализации улучшений в соответствующей сфере по индикатору "Коммунальные услуги: подключение к интернету и интернет-инфраструктура" проекта "Благоприятная деловая среда" группы Всемирного банка. Были заслушаны информация и предложения по дополнительным сведениям, поступившим от Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам по проекту дорожной карты, даны ответы на вопросы и обсуждены предстоящие задачи.

По итогам заседания было признано необходимым принять дополнительные меры для согласования и утверждения в короткие сроки проекта дорожной карты по реализации улучшений в соответствующей сфере по индикатору "Коммунальные услуги: подключение к интернету и интернет-инфраструктура" проекта "Благоприятная деловая среда" группы Всемирного банка. Руководитель рабочей группы отметил важность тесного сотрудничества для эффективного использования возможностей, создаваемых этой платформой.