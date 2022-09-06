О нас

В Азербайджане будут приняты дополнительные меры по развитию интернет-инфраструктуры

В Азербайджане будут приняты дополнительные меры по развитию интернет-инфраструктуры В формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по подключению к интернету и интернет-инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.
ИКТ
6 сентября 2022 г. 16:57
В Азербайджане будут приняты дополнительные меры по развитию интернет-инфраструктуры

В формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по подключению к интернету и интернет-инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На заседании председательствовал руководитель рабочей группы, заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов.

На заседании была представлена ​​подробная информация о проделанной работе по разработке диагностической матрицы и проектов дорожной карты по реализации улучшений в соответствующей сфере по индикатору "Коммунальные услуги: подключение к интернету и интернет-инфраструктура" проекта "Благоприятная деловая среда" группы Всемирного банка. Были заслушаны информация и предложения по дополнительным сведениям, поступившим от Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам по проекту дорожной карты, даны ответы на вопросы и обсуждены предстоящие задачи.

По итогам заседания было признано необходимым принять дополнительные меры для согласования и утверждения в короткие сроки проекта дорожной карты по реализации улучшений в соответствующей сфере по индикатору "Коммунальные услуги: подключение к интернету и интернет-инфраструктура" проекта "Благоприятная деловая среда" группы Всемирного банка. Руководитель рабочей группы отметил важность тесного сотрудничества для эффективного использования возможностей, создаваемых этой платформой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internet infrastrukturunu inkişaf etdirmək üçün əlavə tədbirlər görüləcək

Другие новости из категории

Полупроводниковая промышленность США получит 50 млрд долларов
Полупроводниковая промышленность США получит 50 млрд долларов
6 сентября 2022 г. 13:30
BCG: Баку может претендовать на роль нового цифрового хаба
BCG: Баку может претендовать на роль нового цифрового хаба
5 сентября 2022 г. 17:58
Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14
Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14
4 сентября 2022 г. 23:26
Халук Байрактар: После Азербайджана на очереди Пакистан и Индонезия
Халук Байрактар: После Азербайджана на очереди Пакистан и Индонезия
4 сентября 2022 г. 15:33
На фестивале Teknofest Karadeniz в Турции была представлена информация об Отечественной войне
ФотоНа фестивале Teknofest Karadeniz в Турции была представлена информация об Отечественной войне
4 сентября 2022 г. 02:39
NASA: Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре
NASA: Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре
4 сентября 2022 г. 01:36
В Telegram появятся новые функции
В Telegram появятся новые функции
3 сентября 2022 г. 04:38
В Android-смартфонах появится спутниковая связь
В Android-смартфонах появится спутниковая связь
2 сентября 2022 г. 15:05
Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе
Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе
2 сентября 2022 г. 10:25
SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС
SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС
1 сентября 2022 г. 08:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi