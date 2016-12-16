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    В Азербайджане будут пересмотрены тарифы связи

    Замминистра: В следующем году станут возможны определенные работы по созданию венчурных фондов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время идет процесс пересмотра тарифов связи".

    Об этом Report сообщил заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде. 

    По его словам, продолжаются работы по созданию венчурных фондов в Азербайджане: "Для деятельности венчурных фондов сначала следует создать большую правовую базу. В настоящее время продолжаются работы в этом направлении. Думаю, что в следующем году станут возможны определенные работы". 

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