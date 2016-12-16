В Азербайджане будут пересмотрены тарифы связи

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время идет процесс пересмотра тарифов связи".

Об этом Report сообщил заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, продолжаются работы по созданию венчурных фондов в Азербайджане: "Для деятельности венчурных фондов сначала следует создать большую правовую базу. В настоящее время продолжаются работы в этом направлении. Думаю, что в следующем году станут возможны определенные работы".