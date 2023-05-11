В Азербайджане будет застрахован риск нанесения космическим объектом урона третьим лицам

В Азербайджане для удовлетворения требований, предъявляемых на договорной основе, будет использоваться страховая сумма или иная финансовая гарантия риска причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.

В Азербайджане для удовлетворения требований, предъявляемых на договорной основе, будет использоваться страховая сумма или иная финансовая гарантия риска причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о космической деятельности, поступившем в Милли Меджлис по инициативе президента Ильхама Алиева и обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, условия страхового полиса в связи с риском причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта определяются в соответствии с законом о космической деятельности.

Космические операторы и собственники космических объектов должны соблюдать условия страхового полиса в связи с риском причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.

Если между сторонами не предусмотрено отдельное соглашение, риск причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта (страхование ответственности перед третьими лицами) страхуется за счет средств собственника космического объекта или вместо страховки приобретается финансовое обеспечение.