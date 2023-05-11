О нас

В Азербайджане будет застрахован риск нанесения космическим объектом урона третьим лицам

В Азербайджане будет застрахован риск нанесения космическим объектом урона третьим лицам В Азербайджане для удовлетворения требований, предъявляемых на договорной основе, будет использоваться страховая сумма или иная финансовая гарантия риска причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.
ИКТ
11 мая 2023 г. 12:07
В Азербайджане будет застрахован риск нанесения космическим объектом урона третьим лицам

В Азербайджане для удовлетворения требований, предъявляемых на договорной основе, будет использоваться страховая сумма или иная финансовая гарантия риска причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о космической деятельности, поступившем в Милли Меджлис по инициативе президента Ильхама Алиева и обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, условия страхового полиса в связи с риском причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта определяются в соответствии с законом о космической деятельности.

Космические операторы и собственники космических объектов должны соблюдать условия страхового полиса в связи с риском причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта.

Если между сторонами не предусмотрено отдельное соглашение, риск причинения ущерба третьим лицам со стороны космического объекта (страхование ответственности перед третьими лицами) страхуется за счет средств собственника космического объекта или вместо страховки приобретается финансовое обеспечение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kosmik obyektin III şəxslərə zərərvurma riski sığortalanacaq

Самое важное

Министр обороны Азербайджана посетит Турцию
Министр обороны Азербайджана посетит Турцию
11 мая 2023 г. 11:14
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi