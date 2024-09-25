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В Азербайджане будет создан Твиннинг-центр по кибердипломатии

В Азербайджане будет создан Твиннинг-центр по кибердипломатии Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, Институтом развития и дипломатии и Румынским национальным институтом исследований и разработок в области информатики (ICI Buc
ИКТ
25 сентября 2024 г. 12:16
В Азербайджане будет создан Твиннинг-центр по кибердипломатии

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, Институтом развития и дипломатии и Румынским национальным институтом исследований и разработок в области информатики (ICI Bucharest).

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, меморандум подписан в рамках впервые проходящей в Азербайджане Международной конференции по кибердипломатии.

Согласно документу, в Азербайджане начнет функционировать Твиннинг-центр по кибердипломатии с целью продвижения исследований, образования и повышения навыков в данной сфере, расширения международного сотрудничества и взаимодействия в области кибердипломатии, информационной безопасности и цифрового управления посредством исследовательских и образовательных инициатив.

Меморандум о взаимопонимании подписали заместитель начальника Госслужбы генерал-майор Аллахверен Исмаилов, директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде и научный руководитель Университета ICI Bucharest доктор Кармен-Елена Чирну.

Стороны, подписавшие документ, отметили важность обмена опытом и знаниями по кибердипломатии, а также разработки программ по информационной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Kiberdiplomatiya üzrə Tvininq Mərkəzi yaradılacaq

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