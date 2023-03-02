В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд

В этом году в Азербайджане планируется создание нового венчурного фонда.

В этом году в Азербайджане планируется создание нового венчурного фонда.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По ее словам, уставный капитал фонда планируется в размере 20 млн манатов.

Напомним, что венчурный фонд Caucasus Ventures, созданный в Азербайджане в прошлом году, имеет уставный капитал в размере 11 млн манатов. Из них 5 млн манатов предоставлено министерством от имени государства, 5 млн манатов - ООО PAŞA Holding, а 1 млн манатов - шестью малыми предпринимателями.