В Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина"

В ближайшие 5 лет в Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина".

В ближайшие 5 лет в Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина".

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".



Согласно стратегии, в стране будет сформирована инновационная повестка, которую будет поощрять государство: "Инновации будут внедряться в приоритетных отраслях экономики. В результате с каждым годом будет расти число работающих в "Абшеронской долине" физических и юридических лиц".