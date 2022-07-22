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В Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина"

В Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина" В ближайшие 5 лет в Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина".
ИКТ
22 июля 2022 г. 14:07
В Азербайджане будет создан инновационный кластер Абшеронская долина

В ближайшие 5 лет в Азербайджане будет создан инновационный кластер "Абшеронская долина".

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

Согласно стратегии, в стране будет сформирована инновационная повестка, которую будет поощрять государство: "Инновации будут внедряться в приоритетных отраслях экономики. В результате с каждым годом будет расти число работающих в "Абшеронской долине" физических и юридических лиц".

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Версия на английском языке Absheron Valley innovation cluster to be established
Версия на азербайджанском языке “Abşeron vadisi” innovasiya klasteri yaradılacaq

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