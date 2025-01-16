В Азербайджане будет разработан документ по архитектуре цифрового правительства

В Азербайджане будет разработан документ по архитектуре цифрового правительства

В Азербайджане будет создана архитектура цифрового правительства для цифровой экосистемы.

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В Азербайджане будет создана архитектура цифрового правительства для цифровой экосистемы. Как сообщает Report, это отражено в "Концепции цифрового развития", которую утвердил сегодня президент Ильхам Алиев. Согласно документу, предусматривается создание специализированных межведомственных рабочих групп по формированию архитектуры цифрового правительства. Работы по подготовке документа по архитектуре цифрового правительства будут проводиться скоординированно через сформированные межведомственные специализированные рабочие группы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan to develop digital government architecture document