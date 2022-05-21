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В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT

В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT В стране будет осуществляться профессиональная подготовка по 175 актуальным профессиям, в том числе по профессиям из сферы информационных технологий (IT).
ИКТ
21 мая 2022 г. 16:15
В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT

В стране будет осуществляться профессиональная подготовка по 175 актуальным профессиям, в том числе по профессиям из сферы информационных технологий (IT).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

«Сегодня IT-направление является актуальным в нашей профессиональной подготовке. Как агентство, мы определили 175 актуальных профессий, по которым хотим проводить профессиональную подготовку. Из 175 профессий примерно 30-40% относятся к направлениям IT», - отметил глава агентства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İT üzrə peşə hazırlıqları həyata keçiriləcək

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