В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT

В стране будет осуществляться профессиональная подготовка по 175 актуальным профессиям, в том числе по профессиям из сферы информационных технологий (IT).

В стране будет осуществляться профессиональная подготовка по 175 актуальным профессиям, в том числе по профессиям из сферы информационных технологий (IT).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

«Сегодня IT-направление является актуальным в нашей профессиональной подготовке. Как агентство, мы определили 175 актуальных профессий, по которым хотим проводить профессиональную подготовку. Из 175 профессий примерно 30-40% относятся к направлениям IT», - отметил глава агентства.