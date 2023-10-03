Спутник Azersky-2 будет произведен в Азербайджане

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение о сотрудничестве в создании новых спутников Азербайджана.

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение о сотрудничестве в создании новых спутников Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, соглашение было подписано на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

В сообщении ведомства говорится, что программа Azersky-2 послужит дальнейшему развитию космической экосистемы в Азербайджане.

Согласно контракту, в рамках Azersky-2 будут разработаны два спутника наблюдения. Это будут спутники дистанционного зондирования Земли с электрооптическими датчиками высокого разрешения. Компания IAI будет осуществлять проектирование, сборку, интеграцию и испытания первого аппарата спутникового кластера при участии азербайджанских специалистов.

Израильские специалисты также окажут поддержку "Азеркосмосу" в проектировании центра разработки спутников, который планируется создать в Азербайджане.