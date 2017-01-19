В Азербайджане абонентская плата за интернет и телефон будет приниматься онлайн

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В рамках мер по стимулированию безналичных платежей в Азербайджане в почтовых отделениях и телекоммуникационных узлах абонентская плата будет приниматься не только почтовыми операторами, но и посредством платежных терминалов и через интернет. Об этом сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий.

По информации, почтовые отделения обладают правом оказывать банковско-финансовые услуги в соответствии с законом “О безналичных расчетах".

На первоначальном этапе этот процесс охватит столицу, а затем и регионы республики. Граждане могут произвести абонентскую оплату в телекоммуникационных узлах (АТС) как наличным, так и безналичным способом посредством POS-терминалов.

Отметим, что в скором времени планируется открыть центры обслуживания “Шебеке” (Сеть), в которых в "едином окне" будут представлены все услуги МСВТ. В этих центрах будут приниматься платежи по услугам связи и почтовым услугам, а также функционировать терминалы самообслуживания. Первый центр обслуживания “Шебеке” откроется по адресу ул. Узеира Гаджибекова, 36 в почтовом филиале №1.

В будущем аналогичные центры обслуживания откроются во всех районных центрах страны.