​В Азербайджане 75% населения являются пользователями интернета

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане на каждые 100 человек населения приходится 18,65 единиц, на каждые 100 семей - 69,01 единиц телефонных аппаратов. На сегодняшний день на каждые 100 человек приходится 112 мобильных абонентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы министерства связи и высоких технологий.

"В стране 75% населения являются пользователями интернета, 65% - широкополосного интернета. Компьютеры имеются в 58,3%, выход в интернет - 75,2% домашних хозяйств. К широкополосному интернету в домашних условиях подключаются 70,6% населения, к мобильному интернету - 25,4%, и только 3,7% - через модем (dial-up).

За последние 5 лет подключение к широкополосному интернету выросло в 18 раз, dial-up - подключение сократилось в 13 раз. По количеству пользователей интернетом и широкополосным интернетом Азербайджан примерно в 2 раза опережает среднестатистические мировые показатели", - говорится в информации министерства.