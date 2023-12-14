В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало 65 компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки программного обеспечения, свидетельства о регистрации для осуществления деятель

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало 65 компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки программного обеспечения, свидетельства о регистрации для осуществления деятельности в качестве резидентов парка технологий за пределами технопарка.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече с резидентами, проведенной совместно с компанией Deloitte и Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Во встрече приняли участие представители компаний, получивших свидетельства для деятельности вне технопарка. Были заслушаны предложения и мнения резидентов, экспертами были разъяснены вопросы, связанные с применением льгот и привилегий, полученных в рамках резидентства.

Менеджер проектов Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Гусейнов рассказал, что около 200 компаний подали заявки на резидентство за пределами технопарка: "Из них резидентство получили 65 компаний, работающих в области программного обеспечения и системной интеграции. До конца года планируется предоставить резидентство еще 10-14 компаниям".

Отметим, что резиденты, осуществляющие деятельность в области системной интеграции и (или) разработки программного обеспечения вне технопарка сроком на 10 лет освобождаются от ряда налогов (подоходный, имущественный, земельный, на дивиденды). При этом подоходным налогом не облагаются суммы менее 8 тыс. манатов. Налог с доходов, превышающих этот показатель, на протяжении семи лет составит 5%. При привлечении иностранных специалистов для них не требуется получение разрешения на трудовую деятельность.