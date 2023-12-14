О нас

В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка

В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало 65 компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки программного обеспечения, свидетельства о регистрации для осуществления деятель
ИКТ
14 декабря 2023 г. 18:30
В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало 65 компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки программного обеспечения, свидетельства о регистрации для осуществления деятельности в качестве резидентов парка технологий за пределами технопарка.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече с резидентами, проведенной совместно с компанией Deloitte и Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Во встрече приняли участие представители компаний, получивших свидетельства для деятельности вне технопарка. Были заслушаны предложения и мнения резидентов, экспертами были разъяснены вопросы, связанные с применением льгот и привилегий, полученных в рамках резидентства.

Менеджер проектов Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Гусейнов рассказал, что около 200 компаний подали заявки на резидентство за пределами технопарка: "Из них резидентство получили 65 компаний, работающих в области программного обеспечения и системной интеграции. До конца года планируется предоставить резидентство еще 10-14 компаниям".

Отметим, что резиденты, осуществляющие деятельность в области системной интеграции и (или) разработки программного обеспечения вне технопарка сроком на 10 лет освобождаются от ряда налогов (подоходный, имущественный, земельный, на дивиденды). При этом подоходным налогом не облагаются суммы менее 8 тыс. манатов. Налог с доходов, превышающих этот показатель, на протяжении семи лет составит 5%. При привлечении иностранных специалистов для них не требуется получение разрешения на трудовую деятельность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda texnoparkdan kənar fəaliyyət üçün 65 yerli şirkətə rezidentlik verilib

Другие новости из категории

Азерпочт предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
14 декабря 2023 г. 13:30
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
ФотоВ этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
13 декабря 2023 г. 15:20
США намерены принять самые решительные меры в отношении новых чипов из Китая
США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая
12 декабря 2023 г. 14:43
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
12 декабря 2023 г. 10:58
Сотрудники Азеркосмоса выступили на мероприятии СOP28 
ФотоСотрудники "Азеркосмоса" выступили на мероприятии СOP28 
11 декабря 2023 г. 15:17
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
11 декабря 2023 г. 11:38
Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
ФотоАзербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
8 декабря 2023 г. 13:28
Между Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
ФотоМежду Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
7 декабря 2023 г. 19:33
Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств
ФотоСостоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств
7 декабря 2023 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi