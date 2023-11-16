В Азербайджане 52% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету

В рамках проекта ”Онлайн Азербайджан", реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, с января по октябрь текущего года около 700 тысяч домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету, в общей сложности около 1,5 млн домохозяйств охв

В рамках реализуемого министерством цифрового развития и транспорта проекта ”Онлайн-Азербайджан" с января по октябрь текущего года около 700 тысяч домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету, в общей сложности около 1,5 млн домохозяйств охвачены широкополосным интернетом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это составляет 52% домохозяйств, к концу текущего года планируется довести эту цифру до 60%.

Создание быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) на территории страны осуществляется в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". Основная цель данного проекта – построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства.