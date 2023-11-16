О нас

В Азербайджане 52% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету

В Азербайджане 52% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету В рамках проекта ”Онлайн Азербайджан", реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, с января по октябрь текущего года около 700 тысяч домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету, в общей сложности около 1,5 млн домохозяйств охв
ИКТ
16 ноября 2023 г. 13:40
В Азербайджане 52% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету

В рамках реализуемого министерством цифрового развития и транспорта проекта ”Онлайн-Азербайджан" с января по октябрь текущего года около 700 тысяч домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету, в общей сложности около 1,5 млн домохозяйств охвачены широкополосным интернетом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это составляет 52% домохозяйств, к концу текущего года планируется довести эту цифру до 60%.

Создание быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) на территории страны осуществляется в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". Основная цель данного проекта – построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının 52%-nin genişzolaqlı internetə çıxışı var

Самое важное

В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi