В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство

Эти компании действуют в Пираллахинском парке высоких технологий

Четыре компании, действующие в сфере высоких технологий в Азербайджане, выбраны резидентами Пираллахинского парка высоких технологий.

Об этом Report сообщили в Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Председатель правления Агентства по инновациям Турал Керимли вручил свидетельство о регистрации ООО RD Smart на проект Smart Solar, ООО Hadit Rock Light на проект Smart Stone, а также на проекты Smart Home и İQREX.

С целью развития сферы высоких технологий, осуществления деятельности в технопарке, разработки, разработки инновационной продукции и проведения научных исследований резиденты будут обеспечены производственными площадями.