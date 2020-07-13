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В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство

В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство Эти компании действуют в Пираллахинском парке высоких технологий
ИКТ
13 июля 2020 г. 17:59
В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство

Четыре компании, действующие в сфере высоких технологий в Азербайджане, выбраны резидентами Пираллахинского парка высоких технологий.

Об этом Report сообщили в Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Председатель правления Агентства по инновациям Турал Керимли вручил свидетельство о регистрации ООО RD Smart на проект Smart Solar, ООО Hadit Rock Light на проект Smart Stone, а также на проекты Smart Home и İQREX.

С целью развития сферы высоких технологий, осуществления деятельности в технопарке, разработки, разработки инновационной продукции и проведения научных исследований резиденты будут обеспечены производственными площадями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 startapa rezidentlik verilib

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