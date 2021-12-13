В Азербайджане 27% киберпреступников представляются сотрудниками банков

27% киберпреступников в Азербайджане представляются сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - сотрудниками известных брендов, 17% - работниками магазинов и 15% - продавцами с сайта объявлений.

Согласно исследованию, проведенному компанией Kaspersky в Азербайджане, 27% киберпреступников в стране представляются сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - сотрудниками известных брендов, 17% - работниками магазинов и 15% - продавцами с сайта объявлений.

Как сообщает Report, по данным Kaspersky, мошенники 34% пострадавшим рассылали предложения о получении выигрыша в лотерею или на конкурсе, 25% предлагали выгодные инвестиции, 14% - участие в операциях с быстрым заработком, 13% отмечали приход уведомлений о подозрительной финансовой операции в личном кабинете.

"36% мошенников совершали звонки с целью узнать пришедший по СМС код или данные карты, 21% - совершить перевод денег с карты на карту, 21% - получить личные или платежные данные пользователя, 16% - предлагали пользователю перейти по ссылке”,- говорится в исследовании.