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В Азербайджане 27% киберпреступников представляются сотрудниками банков

В Азербайджане 27% киберпреступников представляются сотрудниками банков 27% киберпреступников в Азербайджане представляются сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - сотрудниками известных брендов, 17% - работниками магазинов и 15% - продавцами с сайта объявлений.
ИКТ
13 декабря 2021 г. 12:18
В Азербайджане 27% киберпреступников представляются сотрудниками банков

Согласно исследованию, проведенному компанией Kaspersky в Азербайджане, 27% киберпреступников в стране представляются сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - сотрудниками известных брендов, 17% - работниками магазинов и 15% - продавцами с сайта объявлений.

Как сообщает Report, по данным Kaspersky, мошенники 34% пострадавшим рассылали предложения о получении выигрыша в лотерею или на конкурсе, 25% предлагали выгодные инвестиции, 14% - участие в операциях с быстрым заработком, 13% отмечали приход уведомлений о подозрительной финансовой операции в личном кабинете.

"36% мошенников совершали звонки с целью узнать пришедший по СМС код или данные карты, 21% - совершить перевод денег с карты на карту, 21% - получить личные или платежные данные пользователя, 16% - предлагали пользователю перейти по ссылке”,- говорится в исследовании.

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Версия на английском языке Nearly 30% of cybercriminals pretended as employees of financial institutions in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kiberdələduzlarınn 27 %-i maliyyə təşkilatının əməkdaşı kimi təqdim olunur

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