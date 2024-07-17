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В Азербайджане 2,7 млн домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету

В Азербайджане 2,7 млн домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" за 6 месяцев текущего года в Азербайджане около 0,8 млн домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету.
ИКТ
17 июля 2024 г. 10:13
В Азербайджане 2,7 млн домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету

В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" за 6 месяцев текущего года в Азербайджане около 0,8 млн домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в общей сложности около 2,7 млн домохозяйств охвачены широкополосным интернетом.

В 30 районах страны доступом к широкополосному интернету обеспечены более 90% домохозяйств, в 23 районах - 70-90%, в остальных районах - 65%.

За период реализации проекта количество домохозяйств и субъектов бизнеса с доступом к широкополосному интернету в стране увеличилось в 12 раз - с 9% до 92%. За первые 6 месяцев текущего года по сравнению с 2020 годом доступ к широкополосному интернету получили в 5 раз больше домохозяйств, а общий охват увеличился на 26%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2,7 milyon təsərrüfatın genişzolaqlı internetə çıxışı təmin olunub

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