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В Азербайджане 150 тысяч домохозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями

В Азербайджане 150 тысяч домохозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями В Азербайджане 150 тысяч домашних хозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями, позволяющими получать современный высокоскоростной интернет.
ИКТ
8 января 2022 г. 16:40
В Азербайджане 150 тысяч домохозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями

В Азербайджане 150 тысяч домашних хозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями, позволяющими получать современный высокоскоростной интернет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

До конца 2024 года все дома будут обеспечены высокоскоростным интернетом с использованием современных технологий. Для этого продолжается строительство волоконно-оптических линий протяженностью 1 400 км.

Кроме того, в прошлом году на 50% освобожденных территорий была построена сеть мобильной связи 4G, на 35% восстановлено телерадиовещание, оказываются почтовые услуги.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 150 min ev təsərrüfatı fiber-optik xətlərlə təmin olunub

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