В Азербайджане 150 тысяч домохозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями

В Азербайджане 150 тысяч домашних хозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями, позволяющими получать современный высокоскоростной интернет.

В Азербайджане 150 тысяч домашних хозяйств обеспечены волоконно-оптическими линиями, позволяющими получать современный высокоскоростной интернет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

До конца 2024 года все дома будут обеспечены высокоскоростным интернетом с использованием современных технологий. Для этого продолжается строительство волоконно-оптических линий протяженностью 1 400 км.

Кроме того, в прошлом году на 50% освобожденных территорий была построена сеть мобильной связи 4G, на 35% восстановлено телерадиовещание, оказываются почтовые услуги.