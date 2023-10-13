О нас

В Азербайджане все регионы будут полностью охвачены цифровым радиовещанием в 2027 году

В Азербайджане все регионы будут полностью охвачены цифровым радиовещанием в 2027 году К 2027 году планируется полностью охватить всю территорию Азербайджана цифровым радиовещанием.
ИКТ
13 октября 2023 г. 17:16
В Азербайджане все регионы будут полностью охвачены цифровым радиовещанием в 2027 году

К 2027 году планируется полностью охватить всю территорию Азербайджана цифровым радиовещанием.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров "Плане мероприятий по внедрению и развитию цифрового радиовещания".

Согласно документу, внедрение цифрового радио стандарта DAB+ в странах Европейского союза и других развитых странах обусловило необходимость принятия мер в связи с переходом на этот стандарт в Азербайджане.

В результате реализации плана мероприятий ожидается, что к 2026 году цифровым радиовещанием будет охвачены около 70% городов и районных центров республики, а также магистральных автодорог.

В 2027 году планируется обеспечить полный переход на цифровое радиовещание на всей территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazisi yaxın 4 ildə tamamilə rəqəmsal radioyayımla əhatə olunacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях
В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях
12 октября 2023 г. 13:38
Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане
Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане
12 октября 2023 г. 11:04
Стало известно об ограничении новой PlayStation 5
Стало известно об ограничении новой PlayStation 5
11 октября 2023 г. 23:32
Замминистра: Министерство инвестирует в подготовку одного IT-специалиста около 3 тыс. манатов
Замминистра: Министерство инвестирует в подготовку одного IT-специалиста около 3 тыс. манатов
11 октября 2023 г. 12:16
Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о дезинформации в Х
Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о "дезинформации" в Х
11 октября 2023 г. 05:08
Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн единиц
Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн единиц
11 октября 2023 г. 02:16
Азербайджанец- участник создания первого в мире беспилотного космического корабля: Буран- это маленький проект для меня
ФотоАзербайджанец- участник создания первого в мире беспилотного космического корабля: "Буран"- это маленький проект для меня"
10 октября 2023 г. 14:24
Азербайджан присоединился к строительству научной лунной станции
Азербайджан присоединился к строительству научной лунной станции
9 октября 2023 г. 21:41
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов
В Азербайджане начала работу Школа ангельских инвесторов
9 октября 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi