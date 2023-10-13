В Азербайджане все регионы будут полностью охвачены цифровым радиовещанием в 2027 году

К 2027 году планируется полностью охватить всю территорию Азербайджана цифровым радиовещанием.

К 2027 году планируется полностью охватить всю территорию Азербайджана цифровым радиовещанием.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров "Плане мероприятий по внедрению и развитию цифрового радиовещания".

Согласно документу, внедрение цифрового радио стандарта DAB+ в странах Европейского союза и других развитых странах обусловило необходимость принятия мер в связи с переходом на этот стандарт в Азербайджане.

В результате реализации плана мероприятий ожидается, что к 2026 году цифровым радиовещанием будет охвачены около 70% городов и районных центров республики, а также магистральных автодорог.

В 2027 году планируется обеспечить полный переход на цифровое радиовещание на всей территории страны.