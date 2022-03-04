В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов

В настоящее время из-за сложившейся в России ситуации существует угроза выезда из страны работников IT-сектора, программистов. Причина проста: отказ всемирно известных компаний в сфере информационных технологий работать в России. Компания Windows также, в

В настоящее время из-за сложившейся в России ситуации существует угроза выезда из страны работников IT-сектора, программистов. Причина проста: отказ всемирно известных компаний в сфере информационных технологий работать в России. Компания Windows также, вероятно, присоединится к санкциям.

Реально ли привлечь в Азербайджан IT-специалистов, желающих уехать из России?

Комментируя Report вопрос, эксперт по информационным технологиям Вахид Гасымов рассказал, что переезд IT-специалистов из России может иметь как положительные, так и отрицательные стороны для Азербайджана:

"С одной стороны, в Азербайджане, наконец, появятся профессиональные İT-специалисты, а качество наших İT-услуг возрастет. Минус в том, что отечественные специалисты могут не выдержать конкуренции, и это приведет к оттоку наших кадров за рубеж. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на нашей национальной безопасности. Привлечение в Азербайджан специалистов из страны, не имеющей авторитета во всем мире, может представлять угрозу”.

Эксперт утверждает, что зарплаты специалистов, которые должны приехать из России, будут рассчитываться в соответствии с местными реалиями: “Спустя некоторое время они не смогут получать ту зарплату, которую имеют сейчас в России. Также они не смогут уехать в другие страны. Потому что европейские страны не будут принимать сотрудников İT или других отраслей, которые покидают Россию из-за санкций”.

IT-специалист Андрей Платонов, который живет и работает в Москве, говорит, что, несмотря на трудности, работа в сфере IT идет: “Сейчас мы уходим с серверов Amazon и Microsoft, чтобы избежать зависимости. В целом, работники IT-сферы получают неплохую зарплату: минимум 3 тысячи долларов США. Предполагается, что из-за разницы между валютами зарплаты будут расти. Российское государство идет на определенные уступки, чтобы не потерять работающих в этой сфере. А опасность есть. В России, как и в Крыму, может закрыться корпоративный сегмент Microsoft Azure“.