О нас
Аудио новости

В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов

В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов В настоящее время из-за сложившейся в России ситуации существует угроза выезда из страны работников IT-сектора, программистов. Причина проста: отказ всемирно известных компаний в сфере информационных технологий работать в России. Компания Windows также, в
ИКТ
4 марта 2022 г. 16:28
В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов

В настоящее время из-за сложившейся в России ситуации существует угроза выезда из страны работников IT-сектора, программистов. Причина проста: отказ всемирно известных компаний в сфере информационных технологий работать в России. Компания Windows также, вероятно, присоединится к санкциям.

Реально ли привлечь в Азербайджан IT-специалистов, желающих уехать из России?

Комментируя Report вопрос, эксперт по информационным технологиям Вахид Гасымов рассказал, что переезд IT-специалистов из России может иметь как положительные, так и отрицательные стороны для Азербайджана:

"С одной стороны, в Азербайджане, наконец, появятся профессиональные İT-специалисты, а качество наших İT-услуг возрастет. Минус в том, что отечественные специалисты могут не выдержать конкуренции, и это приведет к оттоку наших кадров за рубеж. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на нашей национальной безопасности. Привлечение в Азербайджан специалистов из страны, не имеющей авторитета во всем мире, может представлять угрозу”.

Эксперт утверждает, что зарплаты специалистов, которые должны приехать из России, будут рассчитываться в соответствии с местными реалиями: “Спустя некоторое время они не смогут получать ту зарплату, которую имеют сейчас в России. Также они не смогут уехать в другие страны. Потому что европейские страны не будут принимать сотрудников İT или других отраслей, которые покидают Россию из-за санкций”.

IT-специалист Андрей Платонов, который живет и работает в Москве, говорит, что, несмотря на трудности, работа в сфере IT идет: “Сейчас мы уходим с серверов Amazon и Microsoft, чтобы избежать зависимости. В целом, работники IT-сферы получают неплохую зарплату: минимум 3 тысячи долларов США. Предполагается, что из-за разницы между валютами зарплаты будут расти. Российское государство идет на определенные уступки, чтобы не потерять работающих в этой сфере. А опасность есть. В России, как и в Крыму, может закрыться корпоративный сегмент Microsoft Azure“.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana İT mütəxəssislərinin axını gözlənilir

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi